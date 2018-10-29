Молодым девушкам предлагают огромные деньги

Молодым девушкам предлагают от лица ярославкого режиссёра детской киностудии «Компот» Владимира Вобликова принять участие в съемках откровенного фильма. По всей России ищут стройных девушек от 18 до 25 лет без татуировок и дефектов кожи. За съемку «в групповке» (так написано в объявлении) на руки предлагают 25 тысяч рублей. И это за один съёмочный день.



По сюжету фильма студентки из общежития медицинского института в Москве соблазняют застенчивого первокурсника. Девушкам предлагают сниматься в эпизоде в душевой общежития, куда по ошибке заходит первокурсник.



Автор объявления прикрылся именем ярославского режиссёра и связался с актрисой из Москвы

— Есть роли без слов и со словами. В кадрах девушки обнажены, но всё в пределах приличия, — пишут мошенники на сайте по подбору актёров. Хотя в личной переписке предлагают полную обнажёнку.



Как стало известно 76.ru, мужчина распространяет информацию от лица режиссёра и говорит, что во время съёмок самого Владимира Вобликова не будет.



76.ru связался с ярославским режиссёром. О кастинге Владимир Вобликов случайно узнал от своей знакомой актрисы из Москвы.



— Этот сайт очень популярен среди актёров. Я лет пять назад тоже был на него подписан, но сейчас никакого отношения к нему не имею. Жалко мне молодых девушек, которые не дай бог согласились прийти на кастинг. Ведь ведутся обычно на такое непрофессиональные актёры или те, у кого очень плохо с деньгами. Нужно снять розовые очки: в Москве за один день съёмки в массовке могут заплатить не больше полутора тысячи рублей, — рассказал ярославский режиссёр.



Так выглядит объявление о кастинге. За один съёмочный день предлагают 25 тысяч

В «молодёжную комедию» готовы взять девушек и без актёрского образования

76.ru позвонил в Роскомнадзор. Там посоветовали Владимиру Вобликову написать на мошенников заявление в полицию либо обратиться в суд за оскорбление чувств. Пока что ярославский режиссёр к правоохранительным органам не обращался.

— В органы внутренних дел заявлений по данному факту не поступало. В случае поступления обращения будет проведена проверка,



в соответствии с действующим законодательством будет принято процессуальное решение, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

