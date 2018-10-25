Мальчика видели гуляющим после школы со своим другом

В Переславле-Залесском несколько дней разыскивали 14-летнего подростка. В понедельник после школы школьник пошёл гулять со своим другом. Ближе к вечеру ему стали названивать мама и папа, но ребёнок почему-то решил напугать родителей, сказав, что домой больше не вернётся. Поздно вечером обеспокоенные родители объявили сына в розыск.



— При патрулировании территории города во вторник в четыре часа вечера сотрудники Росгвардии заметили идущего по улице Менделеева подростка, подходящего под описание, — рассказали в пресс-службе Росгвардии.



Он рассказал сотрудникам Росгвардии, что осознал свой поступок, но боялся вернуться домой.



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