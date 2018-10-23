Сегодня Виктор Неженец вышел на работу в качестве заместителя председателя правительства Ярославской области

Исполняющий обязанности губернатора Ярославской области Дмитрий Степаненко назначил на должность заместителя регионального правительства Виктора Неженца, который до сегодняшнего дня уже работал на этом месте, но с приставкой «и.о.».



— Виктор Неженец будет курировать вопросы строительства, развития жилищно-коммунального комплекса, энергосбережения, тарифного регулирования и дорожного хозяйства, — уточнили в правительстве Ярославской области. — С июня 2017 года он руководил региональным департаментом строительства. Теперь исполнять обязанности директора департамента строительства будет первый заместитель главы департамента Виктор Жучков.



Виктор Неженец родился 29 января 1974 года в городе Могилеве Белорусской ССР. В 1995 году с отличием окончил Нижегородское высшее военное училище тыла по специальности «инженер-экономист». В 2001 году получил диплом Российской академии предпринимательства.



Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов сейчас находится в отпуске. Выйти на работу он должен 26 октября. На время его отсутствия обязанности главы региона исполняет председатель областного правительства Дмитрий Степаненко.

