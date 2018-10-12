Бомбы не нашли

В Ярославле под стражу заключили 48-летнего телефонного террориста.



Весной этого года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, позвонил в службу спасения и сообщил, что в торговом центре «Омега» на Ленинградском проспекте, в школе № 81 и жилом доме на улице Блюхера, 42 заложены бомбы. Всех людей из зданий эвакуировали. Приехавшие на место кинологи бомбы не нашли.



— Мужчину вычислили. В отношении него возбудили уголовное дело. Своё преступление он совершил, только освободившись из тюрьмы. Там он сидел за аналогичное преступление. Мужчину заключили под стражу, — рассказали в прокуратуре Ярославской области.

