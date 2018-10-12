Припарковался параллельно, но на заборе

В группе «Регион-76» появилось видео, как иномарка протаранила ограждение в центре Ярославля. ДТП случилось поздно вечером 10 октября рядом с 69 домом на улице Большой Октябрьской. Ярославцы удивляются, как так получилось, что водитель иномарки снёс ограждение и припарковался прямо на газоне.



— И так бывает! — пишет автор видео.



— А что бывает? Парковка параллельная на заборе, — подшучивает участник группы «Регион-76» Вячеслав Болотников.



Дорожные ограждения в Ярославле уже не раз сносили. Недавно водитель на проспекте Фрунзе разворотил аж несколько метров забора.

