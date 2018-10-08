Денис умер от удара током
Денис умер от удара током

Следователи озвучили точную причину смерти 28-летнего Дениса Дьякова.

— Мужчина умер от поражения техническим электричеством. Обстоятельства его гибели выясняются. Проводится проверка. Следователь осмотрел место происшествия, опросил очевидцев, — рассказали в СУ СК РФ по Ярославской области.

Напомним, Денис пропал 4 октября. Его тело нашли спустя три дня в районе деревни Забелино Тутаевского района рядом с линией электропередачи.