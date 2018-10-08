Тело нашли рядом с высоковольтными проводами: следователи назвали причину смерти 28-летнего мужчины
8 октября 2018 13:12
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Следователи озвучили точную причину смерти 28-летнего Дениса Дьякова.
— Мужчина умер от поражения техническим электричеством. Обстоятельства его гибели выясняются. Проводится проверка. Следователь осмотрел место происшествия, опросил очевидцев, — рассказали в СУ СК РФ по Ярославской области.
Напомним, Денис пропал 4 октября. Его тело нашли спустя три дня в районе деревни Забелино Тутаевского района рядом с линией электропередачи.
Фото: «ЯрСпас»
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