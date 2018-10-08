Пропавшего в Ярославской области молодого мужчину нашли мёртвым: что с ним случилось
8 октября 2018 06:26
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Трагедией обернулось исчезновение 28-летнего Дениса Дьякова из посёлка Красный Волгарь в Некрасовском районе. Молодого мужчину нашли мёртвым. Об этом сообщили волонтёры отряда «ЯрСпас», объявлявшие его в розыск.
— Денис погиб от удара током, — рассказал порталу 76.ru его брат Евгений.
Пока это все подробности, известные на данный момент.
Напомним, Дениса Дьякова искали три дня — он ушёл из дома и пропал. Семья говорила, что Денис ни с кем не конфликтовал.
Редакция приносит соболезнования родным и близким Дениса.
Фото: ЯрСпас
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