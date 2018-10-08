Мужчину искали три дня

Трагедией обернулось исчезновение 28-летнего Дениса Дьякова из посёлка Красный Волгарь в Некрасовском районе. Молодого мужчину нашли мёртвым. Об этом сообщили волонтёры отряда «ЯрСпас», объявлявшие его в розыск.

— Денис погиб от удара током, — рассказал порталу 76.ru его брат Евгений.

Пока это все подробности, известные на данный момент.

Напомним, Дениса Дьякова искали три дня — он ушёл из дома и пропал. Семья говорила, что Денис ни с кем не конфликтовал.

Редакция приносит соболезнования родным и близким Дениса.