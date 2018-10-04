Смяло малютку: во дворе дома в Ярославле дерево расплющило «Чери»
4 октября 2018 14:40
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Урагана, кажется, не было. А вот поваленные деревья есть. На улице Калинина, 23 дерево смяло маленькую «Чери». Машину припарковали во дворе. Дерево сломалось под самый корень и рухнуло на бедную малютку
— А дерево, казалось бы, крепкое ещё, — пишут пользователи соцсетей. — Может быть, сухое.
Рядом стоят и другие машины. Упавшее дерево ветками зацепило ещё два автомобиля.
— Скорее всего, ущерб надо спрашивать с управдома, — комментирует автоюрист Людмила Шумилова.
Фото: Денис Кондратьев/Первый Ярославский автопортал
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