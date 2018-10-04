Дерево сломалось под корень

Урагана, кажется, не было. А вот поваленные деревья есть. На улице Калинина, 23 дерево смяло маленькую «Чери». Машину припарковали во дворе. Дерево сломалось под самый корень и рухнуло на бедную малютку



— А дерево, казалось бы, крепкое ещё, — пишут пользователи соцсетей. — Может быть, сухое.



Машина припаркована во дворе

Рядом стоят и другие машины. Упавшее дерево ветками зацепило ещё два автомобиля.



Дерево зацепило и другие машины

— Скорее всего, ущерб надо спрашивать с управдома, — комментирует автоюрист Людмила Шумилова.

