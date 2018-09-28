Рабочий лопаткой пытается сделать лужу поменьше

В Заволжском районе прямо сейчас собирается большая пробка. Она начинается от Октябрьского моста в сторону «пьяной» дороги, где подрядчик развернул работы в вечерний час пик, собираясь укладывать асфальт. На место выехал дорожный активист Ярослав Мазур, он рассказал, какой ужас происходит на месте ремонта.

— Организации движения никакой нет, не выставлены даже знаки. Судя по разговорам, подрядчику пришла одна машина асфальта, которую они всё-таки хотят укатать сейчас — в грязь и лужи, — рассказывает активист Ярослав Мазур.

Дорогу подготавливают к укладке нового асфальта.

На глазах ярославцев рабочий лопатой выгребает лужу, пытаясь её уменьшить. Чтобы потом сюда уложить новый асфальт.

— Зачем снимаешь? Мы работаем, — одёргивают его рабочие.

Основная часть новой дороги здесь уже уложена, но так, что остаётся много вопросов по объекту. Все прилегающие тротуары разбиты, вокруг валяется рабочий инструмент, ливнёвки засыпаны строительным мусором. Руководителей от компании подрядчика на месте нет, сотрудников технадзора здесь тоже нет, сообщает общественник.

Работы на проспекте решили начать в час пик и в дождь

— В данный момент все ждут, когда я уеду, чтобы начать укладку в такую погоду, — передаёт Ярослав Мазур.

Этот участок дороги относится к проспекту Авиаторов, который ремонтируют по президентской программе «Безопасные и качественные дороги». Кстати, один раз общественники уже заставили на одном из этапов ремонта проспекта переделать свою работу. Однако больше, похоже, следить за происходящим некому: сегодня мэр Ярославля заявил, что уходит с поста.