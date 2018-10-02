Datsun перевернулся на ровном перекрёстке: на проспекте Толбухина автомобиль лёг на крышу
2 октября 2018 11:25
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Утром на перекрёстке проспекта Толбухина с улицей Свердлова в Ярославле случилось лихое ДТП. На ровной дороге на крышу перевернулся японский автомобиль Datsun.
— Все живы. Но в центре перекрестка стоит «Мерседес». Виновник, говорят, скрылся, — рассказывает очевидец Андрей Смирнов.
По предварительной версии, японец пытался затормозить, чтобы избежать столкновения, но машину перевернуло.
Ещё один перевёртыш валялся накануне на Московском проспекте. Очевидцы рассказывают, что перед ДТП водитель гнал под 200 километров в час.
Фото: Андрей Смирнов
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