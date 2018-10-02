Японец перевернулся у перекрёстка

Утром на перекрёстке проспекта Толбухина с улицей Свердлова в Ярославле случилось лихое ДТП. На ровной дороге на крышу перевернулся японский автомобиль Datsun.

— Все живы. Но в центре перекрестка стоит «Мерседес». Виновник, говорят, скрылся, — рассказывает очевидец Андрей Смирнов.

По предварительной версии, японец пытался затормозить, чтобы избежать столкновения, но машину перевернуло.

На дороге образуется затор из-за остановившегося движения

Ещё один перевёртыш валялся накануне на Московском проспекте. Очевидцы рассказывают, что перед ДТП водитель гнал под 200 километров в час.