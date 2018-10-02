Мужчина сообщил о бомбе

38-летний ярославец отправился в тюрьму за неудачную шутку.



В ноябре 2017 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сообщил, что в одном из домов Заволжского района заложена бомба. Приехавшие на место кинологи ничего не нашли. Шутника быстро вычислили.



— Дело рассмотрено в особом порядке, поскольку подсудимый согласился с предъявленным обвинением и признал свою вину. Мужчине назначено наказание в виде двух лет ограничения свободы, — рассказали в прокуратуре по Ярославской области.

