Ярославец сел в тюрьму за неудачную шутку: за что его наказали
2 октября 2018 07:59
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38-летний ярославец отправился в тюрьму за неудачную шутку.
В ноябре 2017 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сообщил, что в одном из домов Заволжского района заложена бомба. Приехавшие на место кинологи ничего не нашли. Шутника быстро вычислили.
— Дело рассмотрено в особом порядке, поскольку подсудимый согласился с предъявленным обвинением и признал свою вину. Мужчине назначено наказание в виде двух лет ограничения свободы, — рассказали в прокуратуре по Ярославской области.
Фото: Александра Савельева
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