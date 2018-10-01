В машине были мужчина и ребёнок

Серьёзное ДТП произошло сегодня вечером в час пик на Московском проспекте. Иномарка «Мицубиси-Лансер» влетела в бордюр. Машина ехала на такой скорости, что не остановилась, врезавшись в препятствие, а вылетела на тротуар и перевернулась.



В салоне машины находились мужчина и ребёнок. Пострадавшим потребовалась помощь медиков. Из-за ДТП на Московском проспекте образовалась пробка.



— По факту аварии проводится проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшего, — сообщили в УМВД по Ярославской области.

