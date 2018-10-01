«Мицубиси» влетел в бордюр и перевернулся: в салоне был ребёнок
1 октября 2018 20:27
3 356 1
Серьёзное ДТП произошло сегодня вечером в час пик на Московском проспекте. Иномарка «Мицубиси-Лансер» влетела в бордюр. Машина ехала на такой скорости, что не остановилась, врезавшись в препятствие, а вылетела на тротуар и перевернулась.
В салоне машины находились мужчина и ребёнок. Пострадавшим потребовалась помощь медиков. Из-за ДТП на Московском проспекте образовалась пробка.
— По факту аварии проводится проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшего, — сообщили в УМВД по Ярославской области.
Фото: Первый Ярославский автопортал/Vk.com
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru