Выезд к парому, за ним река

В Ярославской области минувшей ночью произошла трагедия: автомобиль с жителями соседнего региона вылетел с моста и упал в Волгу. Всё произошло в Некрасовском районе на паромной переправе в селе Новодашково.

Микроавтобус «Фольксваген Транспортер» выехал на пирс, ведущий к парому, не затормозил и съехал в воду. Машиной управлял 37-летний житель Вологодской области, с ним была 40-летняя пассажирка. Оба погибли на месте. Трагедия случилась около 20:05 29 сентября.

— На место ДТП выезжали сотрудники ДПС, скорая и спасатели управления МЧС. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — коротко пояснили в УМВД по Ярославской области.



Этой ночью в Ярославле мужчина оказался в горящем автомобиле во дворе дома.