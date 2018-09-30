Пожарные потушили огонь за 15 минут

Около половины четвёртого ночи сегодня в Рыбинске случилось страшное ЧП. Во дворе дома №28 по улице Моторостроителей загорелась припаркованная машина. Проснувшиеся соседи с ужасом увидели, в автомобиле находился человек.

– Из машины человека достали, и, похоже, дело плохо. Скорая приехала последней, – рассказала 76.ru жительница двора Ольга.



Машина загорелась около 3:25

Пожарные приехали на вызов за несколько минут, и быстро потушили загоревшуюся белую машину. В управлении МЧС по Ярославской области уточнили, что пострадали три машины, а пожар начался в «Ладе Калина».

– Спасен один человек, травмирован один человек, – рассказали в управлении МЧС по Ярославской области.

Подробности уточняются.

ЧП случилось в том же дворе, где в начале сентября ребёнок на машине задним ходом протаранил соседские авто.