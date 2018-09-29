Пострадал мотоциклист
Пострадал мотоциклист

Сегодня утром в Рыбинске произошло ДТП. В 10:09 на улице Чкалова, 60 столкнулись «Нексия» и мотоцикл.

— В результате аварии пострадал мотоциклист, — рассказали в управлении МЧС по Ярославской области.

Мужчине понадобилась медицинская помощь. Его с травмами доставили в больницу.