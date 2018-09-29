В Ярославской области после столкновения с иномаркой мотоциклист оказался в больнице
29 сентября 2018 20:38
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Сегодня утром в Рыбинске произошло ДТП. В 10:09 на улице Чкалова, 60 столкнулись «Нексия» и мотоцикл.
— В результате аварии пострадал мотоциклист, — рассказали в управлении МЧС по Ярославской области.
Мужчине понадобилась медицинская помощь. Его с травмами доставили в больницу.
Фото: ГУ МЧС по ЯО
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