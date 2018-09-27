В Ярославской области на трассе иномарка вылетела в кювет и перевернулась на крышу
27 сентября 2018 09:00
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В Мышкинском районе произошло ДТП: водитель «Тойоты» не справился с управлением, вылетел в кювет и перевернулся. Авария произошла 26 сентября возле деревни Поводнево. Медики на месте осмотрели пострадавшего.
— Водитель выжил, серьёзных травм не получил, — рассказали очевидцы.
По факту ДТП проводится проверка.
Фото: ГУ МЧС по ЯО
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