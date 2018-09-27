Водитель серьёзных травм не получил
Водитель серьёзных травм не получил

В Мышкинском районе произошло ДТП: водитель «Тойоты» не справился с управлением, вылетел в кювет и перевернулся. Авария произошла 26 сентября возле деревни Поводнево. Медики на месте осмотрели пострадавшего.

— Водитель выжил, серьёзных травм не получил, — рассказали очевидцы.

По факту ДТП проводится проверка.