Через пару дней в Ярославле станет прохладно и пойдут дожди

Бабье лето уступает место холодам и слякоти. К европейской части России подходит настоящая осень. А несут её бывшие тропические циклоны. У ярославцев осталось немного времени, чтобы насладиться хорошей погодой.



— Ещё сегодня будет тепло и сухо, — обещают специалисты центра «Фобос». — Но в воскресенье в регион прорвётся холодный атмосферный фронт, сейчас поливающий дождями Западную Европу. В результате природа перебросит ярославцев из июля в конец октября.



Бывший ураган «Хелен» в четверг подошел к Норвегии. У западного побережья страны разбушевался жёсткий шторм, работа паромных переправ была прервана. Под напором ветра падали деревья, они заблокировали несколько автотрасс. Около 20 тысяч людей остались без света из-за обрывов линий электропередачи. Днём раньше «Хелен» свирепствовал в Великобритании.



В Ярославле сегодня-завтра ещё будет +23…+25 °C. Это даже немного теплее, чем обычно бывает в середине лета. А в понедельник из-за дождей столбики термометров опустятся сразу до +12… +14 °C. А во вторник, когда к подойдут облачные поля переродившегося тропического циклона «Флоренс», дневная температура не превысит +8 °C.



Мы уже писали, что границей между бархатной и солнечной осенью и осенью промозглой и мокрой станет это воскресенье, а также рассказывали, каких сюрпризов от погоды стоит ожидать предстоящей осенью.

