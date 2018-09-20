Машина восстановлению не подлежит

Сегодня в 01:10 ночи в Ярославле на улице Гагарина у 55 дома случилось страшное ДТП. На огромной скорости «семёрка» влетела в иномарку «Фольцваген-Транспортёр». Примяло так, что отечественная легковушка стала похожа на груду металла. У «семёрки» выгнуло капот вместе с передним левым колесом. Лобовое и боковые стекла разбились вдребезги. В машине ехали молодые люди: два парня и две девушки. Известно, что 21-летний водитель был пьян:

— В результате ДТП пострадали четыре пассажира автомашины ВАЗ: девушка 1996 г. р. и молодой человек 1995 г. р. госпитализированы, девушка 1997 г. р. и молодой человек 2000 г. р. нуждаются в амбулаторном лечении, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

48-летний водитель иномарки не пострадал. На молодого пьяного водителя составили административный протокол за езду в пьяном виде. Проводится проверка и устанавливаются обстоятельства аварии.

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