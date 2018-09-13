Убили на даче: родственники обнаружили тело мужчины на полу в луже крови
13 сентября 2018 11:36
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В Ярославле на даче нашли мёртвым 54-летнего мужчину. 11 сентября тело обнаружили родственники.
Мужчина лежал на полу своего дома в луже крови.
— Тело с огнестрельным ранением было обнаружено ночью в Заволжском районе. По данному факту было возбуждено уголовное дело. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают лиц, причастных к этому происшествию, — уточнили в СУ СК РФ по Ярославской области.
Напомним, в Ярославле нашли мёртвым мужчину, пропавшего при странных обстоятельствах.
Фото: Александра Савельева
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