Тело нашли в дачном доме

В Ярославле на даче нашли мёртвым 54-летнего мужчину. 11 сентября тело обнаружили родственники.



Мужчина лежал на полу своего дома в луже крови.



— Тело с огнестрельным ранением было обнаружено ночью в Заволжском районе. По данному факту было возбуждено уголовное дело. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают лиц, причастных к этому происшествию, — уточнили в СУ СК РФ по Ярославской области.



Напомним, в Ярославле нашли мёртвым мужчину, пропавшего при странных обстоятельствах.