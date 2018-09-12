Соболезнуем родственникам Олега

49-летний Олег Апакушин, который странным образом пропал несколько дней назад, найден мертвым.

— Его тело нашли в акватории Яхробольского озера, — сообщает поисковая группа «Центр-Спас».

7 сентября Олег уехал на озеро в район Красного Профинтерна на рыбалку. Родственники пропавшего рыбака говорили, что он должен был переночевать в машине, с утра ещё порыбачить, а потом ехать домой. Но мужчина так и не вернулся. Спасатели искали Олега с помощью квадрокоптера и водолазов. Когда они прибыли на место, то нашли лишь пустую лодку, прибитую к берегу. Машина Олега стояла на берегу. Странным было и то, что ценные вещи и телефон остались не тронутыми.



Причину смерти мужчины установят при вскрытии. Редакция 76.ru выражает соболезнования родственникам Олега Апакушина.