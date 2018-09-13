Богдану срочно нужна операция

Если срочно не сделать операцию 10-летнему Богдану из Ярославля, то мальчик станет неходячим инвалидом. Вызов прислали из московской клиники, врачи готовы помочь ребёнку, но не могут — закончились квоты. А тянуть дальше некуда.



— Если ждать квоты до января, то кость придётся ломать снова, а это ещё больший объём операции, поэтому нужно торопиться сделать сейчас, пока ещё не срослось, — говорит мама мальчика Елена Чижевская.



На 75-й школе, где учится Богдан, повесили объявление о сборе средств. Операцию можно сделать и без квоты, но, естественно, только за деньги. Но семье такую сумму не потянуть. Нужно 700 тысяч рублей, а удалось собрать пока только 87 тысяч.



— Богдан — очень хороший мальчик, — говорят про него учителя в школе. — Слёзы на глаза наворачиваются, когда мы вспоминаем про это ДТП.



Травму Богдан получил в ДТП — его сбила машина.



— Богдан вышел из троллейбуса и ждал, пока тот уедет, — вспоминает мама мальчика о ДТП. — Водитель троллейбуса махнул рукой, показав, что можно пройти, и он пошёл. Водитель легковушки, ехавшей мимо, не ожидал, что из-за троллейбуса выйдет ребёнок...



Водитель свою вину не признает, заведено уголовное дело. Он ни разу не приходил к пострадавшему. Родственники сейчас ищут свидетелей аварии и записи с видеорегистратора, чтобы передать в правоохранительные органы.



У ребёнка сложные переломы позвоночника, бедра, голени со смещением и сотрясение головного мозга. Очень плохо формируется костная мозоль, уже сделали три операции, динамики пока нет. Нужна ещё одна — более серьёзная. Причём срочно.

Телефон мамы пострадавшего мальчика Елены Чижевской: + 7 905 630-35-72.

