Богдану Чижевскому из Ярославля сделают операцию в одной из лучших клиник России

Власти Ярославской области решили вопрос с операцией 10-летнего Богдана Чижевского, который получил травмы в ДТП. Департамент здравоохранения выдал квоту, и мальчик будет проходить лечение в одной из лучших клиник Москвы.



— Мама мальчика Елена Чижевская обращалась в департамент здравоохранения за квотой два раза, — рассказали в департаменте здравоохранения Ярославской области. — В первый раз — около недели назад. Но принесла неполный комплект документов. А сегодня донесла их. В 13:40 ей была открыта квота на операцию в одной из лучших клиник страны. Поэтому собирать деньги на операцию на платной основе не нужно, потому что в клинике всё сделают бесплатно.



Известно, что ярославского мальчика в клинике ждут уже 17 сентября. Проходить лечение Богдан будет в национальном медицинском исследовательском центре травматологии и ортопедии имени Приорова.



Ранее мы уже писали о ДТП, в котором мальчик получил травмы. Тогда мама ребёнка заявила о сборе средств, но сейчас стало известно, что операцию ему сделают по квоте.