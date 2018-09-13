Бывшее здание училища переживает не лучшие времена

Бывшее Тверицкое училище признали объектом культурного наследия. Находится здание на проспекте Авиаторов, дом № 3. Теперь любое вмешательство в реставрацию этого трехэтажного здания из красного кирпича столетней давности невозможно без согласования с департаментом охраны объектов культурного наследия.

— В Ярославской области более 4,5 тысячи объектов культурного наследия, которые стоят на учете и подлежат охране. Процесс их выявления продолжается. — заявили в правительстве Ярославской области.

Бывшее училище представляет для города историческую и градостроительную ценность. Памятник выполнен в стиле неоклассицизма и формирует панораму Тверицкой набережной. Училище существовало с 1876 года. Это одно из старейших учебных заведений Твериц. В 1911 году на его месте возвели другое здание, которое потом неоднократно перестраивали.

А на той неделе вокзал Ярославль-Главный стал памятником культуры. Теперь его фасад может сильно измениться.