Искали барышню по горам

В выходные крымским спасателям пришлось выручать из беды 20-летнюю ярославскую девушку. Туристка не смогла сама найти дорогу и спуститься с горы Ай-Петри.



Спасателям девушка позвонила в субботу вечером — отбилась от группы туристов и потеряла ориентиры — не может сама найти тропку, чтобы сойти вниз с плато на горе.

— Спасатели сразу приступили к поисковым работам. Через некоторое время удалось установить мобильную связь с потерявшейся женщиной и определить ее местоположение. После чего её нашли и эвакуировали в безопасное место, — рассказали в управлении МЧС по республике Крым.

Девушку отвезли в Ялту. К счастью, за время своего вынужденного блуждания по горе, она не пострадала. Помощь врачей не понадобилась.