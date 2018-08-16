Общественники сообщили о находке властям и полиции

Об опасной находке рассказали активисты ярославского отделения Общероссийского народного фронта. Они предупредили горожан, что на улице слили какую-то непонятную жидкость, и посоветовали всем обходить это место стороной.



— Это непонятное вещество слили напротив детского сада № 52 на улице Маяковского, — рассказал член регионального штаба ОНФ Тарас Сидорин. — Жидкость затвердела и превратилась в серую корку. На всю округу стоит удушающий запах. Особенно страдают воспитанники детсада. Воспитатели целый день не могут вывести их на прогулку, малыши сидят в помещениях с закрытыми окнами.



Жидкость слили напротив детского сада

Ещё более страшные вещи рассказала общественникам местная жительница. Она гуляла с дочкой в лесу вдоль Университетской улицы и увидела, что на тропинку слили неизвестную жидкость, от которой сильно пахло. Когда мама с девочкой случайно наступили в эту жидкость, оказалось, что она разъедает обувь.



Активисты уже сообщили о слитой жидкости городским властям и правоохранителям. Теперь они ждут реакции и надеются, что заражённую землю отсюда вывезут и начнут искать преступников.



Весной неподалёку отсюда активисты ОНФ нашли скотомогильник

Рядом с местом слива неизвестной жидкости общественники недавно обнаружили две свалки строительных отходов. А в апреле в этом районе в придорожной канаве нашли скотомогильник. Останки животных оказались настолько опасными, что их проверили на сибирскую язву.

