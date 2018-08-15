Сам художник сейчас путешествует

Вчера в Новосибирске в областном суде оспорили признание картины художника Васи Ложкина экстремистской. Речь идёт о работе «Великая прекрасная Россия».



Суд предыдущей инстанции (районный) подверг картину запрету в 2016 году. Но теперь в дело вмешался Совет по правам человека, и новая инстанция отменила решение предыдущей.

— Признавая картину экстремистской, судом очевидно не был учтен сатирический, намеренно гиперболизированный, лубочный характер картины, в которой не пропагандируются, а, напротив, высмеиваются бытовой национализм и ксенофобия. По сути дела, суд, сам того не желая, незаконно и необоснованно вмешался в свободу творчества, — сказала в Новосибирске член Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Ирина Киркора.



Художник Вася Ложкин (настоящее имя — Алексей Куделин) известен своими картинами на социальные темы. Несколько лет назад Ложкин переехал жить в Ярославль.



На той самой скандальной картине изображена стилизованная карта в окружении надписей со стереотипными националистическими высказываниями. Сам художник не раз заявлял, что давно продал картину и не публиковал ее ни на своем сайте, ни в каталогах. Тем не менее два года назад уже была история, когда из-за перепоста этой картины мужчину вызывали в Следственный комитет.



На данный момент картина всё ещё находится в федеральном списке запрещённых материалов - до момента, когда решение суда вступит в силу.