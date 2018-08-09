Женщине необходимо медицинское обследование

— Наша бабушка дома! — оповестили всех родственники 78-летней пенсионерки Галины Дмитриевой, которую искали в ярославских лесах все — и родственники, и волонтёры.



Бабушку нашли в районе деревни Обухово — люди сказали, что именно там её видели в последний раз.



— Мы активно искали ее, везде расклеили объявления с номерами, и вот нам позвонили, сказали, что она сидит на берегу реки, — рассказывает внучка Маша.



Пенсионерка говорит, что у нее просто пропало ощущение времени.



— Я и не поняла, что уже три дня прошло! — рассказала Галина Николаевна.



Как пенсионерка выжила в лесу, что ела и где спала, пока непонятно — сознание женщины путается.



— Она говорит про какой-то дом, и про то, как помогала каким-то девушкам, иначе, цитирую со слов бабули, «был бы кирдык», — рассказала внучка Мария. — Свою пропажу она в принципе восприняла как прогулку по лесу. Когда её нашли, при ней был букет из хвои.



Сейчас вся семья в сборе, а Галина Николаевна в ближайшие дни пройдет полное медицинское обследование.

