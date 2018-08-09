Ивана Ткаченко обожал весь Ярославль

Съёмки фильма про легендарного ярославского хоккеиста Ивана Ткаченко завершились. Об этом рассказала режиссёр картины Елена Михеева.



— У нас сегодня был последний день съёмок. Ваня, всё для тебя. Помним, любим тебя, наша ярославская легенда № 17, — написала на своей страничке в соцсетях Екатерина.



Напомним, съёмки фильма про Ивана Ткаченко начались практически сразу после трагедии, которая произошла с ярославской хоккейной командой. Дата выхода картины переносилась несколько раз. На этот раз создатели фильма обещают выпустить его 7 сентября — в годовщину крушения самолёта ярославского «Локомотива».

