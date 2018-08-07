Педофила осудили на 16 лет

В Ярославской области 36-летний мужчина сел в тюрьму на 16 лет за то, что насиловал маленькую девочку.



Мужчина познакомился с женщиной из Переславля-Залесского. У них завязались отношения, и он переехал к новой подруге. У женщины уже была дочка от первого брака. Сначала всё было хорошо, но очень скоро нового жителя перестала интересовать только взрослая женщина. Он переключил своё внимание на её 11-летнюю дочку. Выждав момент, когда дома никого не было, мужчина стал приставать к девочке, а потом изнасиловал её. Такое происходило несколько раз. Мама ни о чём не подозревала. Девчушка молчала, боялась нового приятеля матери. Неладное заподозрили соседи по коммуналке. Они услышали шум в квартире, забежали туда и застали педофила прямо в тот момент, когда он снова домогался девочку.



— В течение года мужчина не менее 3 раз насиловал девочку и не менее 3 раз приставал к ней. Он признан виновным. Ему назначили 16 лет колонии строгого режима, — рассказали в СУ СК РФ по Ярославской области.



Ранее 76.ru давал эксклюзивные подробности по делу ярославского бизнесмена-педофила.

