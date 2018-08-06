Женщина уже была судима

В отдел полиции Ленинского района обратилась пенсионерка, у которой украли деньги из дома. Вынесла наличку лжесоцработница.



— Женщина пришла в дом пенсионерки под видом социального работника и, отвлекая разговорами, забрала деньги из кухонного стола. После её ухода хозяйка обнаружила, что пропало 135 тысяч рублей, — рассказали в УМВД по Ярославской области.



Бабушка тут же бросилась в полицию. И «соцработницу» быстро задержали. Она оказалась родом из Владимирской области. Женщину арестовали, она уже во всём призналась. А следователи теперь выясняют, приходила ли она также в гости к другим пенсионерам.



Если вы или ваши знакомые стали жертвами мошенничества, позвоните в полицию по телефону 02, с сотового 102 или по телефону доверия УМВД 73-10-50.

