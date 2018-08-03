На ЮЗОД в Ярославле столкнулись два уазика: спасатели резали машины, чтобы достать людей
3 августа 2018 09:49
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В Ярославле на Юго-Западной окружной дороге произошло серьёзное ДТП с участием двух уазиков. Машины столкнулись вчера в 21:52. В «Патриоте» находились 4 человека: 30-летний водитель и 3 пассажира. Удар был такой сильный, что все они получили травмы.
— Водителя УАЗ-31522 пришлось доставать спасателям. Чтобы вызволить его из салона, машину пришлось резать, — рассказали в управлении МЧС по Ярославской области.
Напомним, сегодня похоронят молодую женщину, которая разбилась насмерть в Ярославском районе. Юлия Тяжелова погибла 1 августа.
Фото: ГУ МЧС по ЯО
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