Территории обрабатывают, но клещи всё равно кусают жителей региона

С начала сезона клещевой активности за медицинской помощью из-за укуса клеща обратилось больше восьми тысяч жителей Ярославской области.



— Территориальные администрации провели противоклещевые обработки территорий в Ярославской области, — рассказали в Роспотребнадзоре по Ярославской области. — Обработано больше 2000 гектар, но при выезде за город необходимо пользоваться репеллентами, и проводить само и взаимоосмотры.

Напоминаем, что укусившего клеща необходимо сдать на исследование в лабораторию, а для того, чтобы его снять, лучше обратиться к медикам.



Снятого клеща можно исследовать в лабораториях «ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области»:

— в Ярославле по адресу улица Войнова, 1; телефон: 8 (4852) 733642, с 1 мая лаборатория работает с 8:00 до 17:00;

— в Рыбинске по адресу: улица Солнечная, 39; телефон: 8 (4855) 551288;

— в Ростове по адресу: Перовский переулок, 19; телефон: 8 (48536) 62543.



В Ярославле девочка принесла клеща из детского сада.

