Бывшие супруги не могли разъехаться мирно

Мужчина после развода никак не мог выселить бывшую жену из своего дома. Чтобы решить этот вопрос ему пришлось обратиться в суд.



— По решению суда женщине необходимо было покинуть частные дом бывшего супруга, — рассказали в пресс-службе судебных приставов. — Дом, в котором они проживали, достался мужчине по наследству. После развода женщина отказывалась выезжать, а бывший муж был против такого соседства.



При приставах бывшая супруга передала мужчине ключи от жилья и со своими вещами покинула дом.



Приставам приходится решать и соседские споры. Женщины без суда никак не могли поделить участок между двумя частями дома.

