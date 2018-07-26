На митинге, по примерным подсчётам, около 700 человек

Прямо сейчас на площади Мира в Ярославле идёт митинг против повышения пенсионного возраста в России. Сотни людей с плакатами требуют справедливости. Со всех сторон вокруг парка на проспекте Ленина дежурит полиция. По примерным подсчётам на акцию протеста вышли около 700 человек.

Корреспонденты 76.ru находятся на площади и передают происходящее.

Сегодня смогут высказаться все, кто успеет

— Мы будем биться до последнего, чтобы этот законопроект не прошёл. И биться будем только на победу, — слышен возглас депутата областной думы Александра Воробьёва.



Много флагов и плакатов

— Я внимательно изучила этот закон, и у меня волосы встали дыбом. Там нет нормального экономического обоснования, — берёт слово депутат муниципалитета Ярославля Евгения Овод.

У ярославцев собирают подписи против реформы

Ярославцам обещали, что митинг пройдёт с открытым микрофоном. А это значит, что после организаторов смогут высказаться все, кто успеет взять слово до окончания митинга. Также во время акции активисты собирают подписи против законопроекта, который депутаты Госдумы уже приняли в первом чтении.

Среди митингующих депутаты-оппозиционеры

Митингующие в своей резолюции требуют всенародного референдума, а также отставки председателя правительства России Дмитрия Медведева. Поднятыми руками голосовали за резолюцию, которую приняли большинством.

Напомним, в Ярославле уже пристыдили депутатов Госдумы, которые голосовали за эту реформу, — Илью Осипова, Александра Грибова и Валентину Терешкову. Плакаты с их лицами вывесили на придорожном заборе, устроив импровизированную доску позора.