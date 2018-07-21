Такое нельзя пропустить!

27 июля ярославцы смогут наблюдать сразу три необыкновенных астрономических явления — полное затмение Луны, приближение планеты Марс, что бывает раз в 15 лет, и полный поворот Сатурна кольцами к Земле. В этот же вечер над городом еще международная космическая станция пролетит. Полный набор!

Ради такого дела на Стрелке устроят всеобщий просмотр.

Все пройдет с 21:30 до 23:30.



— Посетители смогут наблюдать за астрономическими чудесами в телескопы и смотреть трансляцию на экране. Для удобства участников будет открыта точка питания, размещена мягкая мебель и установлены туалеты. Помимо этого эксперты прочитают лекции под открытым небом: о Луне, Марсе, Сатурне, наблюдаемых звездах, созвездиях и галактиках. Для англоязычных зрителей будет присутствовать переводчик, — рассказали в мэрии.

Чтобы было лучше видно, с десяти вечера на Стрелке отключат освещение. С собой ярославцев просят принести свои бинокли и подзорные трубы. Если будет ясно, увидим необыкновенное!