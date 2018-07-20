На трассе под Ярославлем разорвало ВАЗ и скомкало внедорожник

Страшная по своим последствиям авария случилась на трассе Ярославль — Кострома этим вечером.

На дороге столкнулись красный внедорожник «Мазда» и ВАЗ. Всё произошло неподалёку от военного городка в посёлке Туношна. Однако проезжавшие мимо водители утверждают, что был и третий участник аварии.

— Я проезжала мимо и видела только полицию, эти машины, и ещё фура недалёко стояла. У неё передняя часть кабины была вся разбитая, но пострадавших уже не было, — рассказала 76.ru Галина Каузова.

Больше всех досталось российской легковушке, ВАЗ смяло от жёсткого удара, который пришёлся, судя по всему, лоб в лоб. У красного внедорожника мятые повреждения по всему кузову, будто машину перевернуло.

Пострадали в ДТП двое: мужчина и женщина получили ушибы головы.

Два дня назад на трассе М-8 из-за лося разбились три машины.

