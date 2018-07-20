Сейчас офис работает в обычном режиме

Сегодня днём эвакуировали всех сотрудников и посетителей «Сбербанка» на улице Серго Орджоникидзе, 37, корпус 2. Посетители заметили в офисе одиноко стоящий непрозрачный пакет. Полицию тут же вызвали сотрудники банка.

– Незамедлительно вызвана полиция, эвакуировали сотрудников и клиентов. Опасных веществ в пакете не обнаружили. Офис продолжил свою работу, — рассказала Ольга Мокрова, начальник отдела маркетинга и коммуникаций ярославского отделения Сбербанка.

