В Ярославле срочно эвакуировали офис «Сбербанка»: что произошло
20 июля 2018 16:25
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Сегодня днём эвакуировали всех сотрудников и посетителей «Сбербанка» на улице Серго Орджоникидзе, 37, корпус 2. Посетители заметили в офисе одиноко стоящий непрозрачный пакет. Полицию тут же вызвали сотрудники банка.
– Незамедлительно вызвана полиция, эвакуировали сотрудников и клиентов. Опасных веществ в пакете не обнаружили. Офис продолжил свою работу, — рассказала Ольга Мокрова, начальник отдела маркетинга и коммуникаций ярославского отделения Сбербанка.
Фото: Яндекс панорамы
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