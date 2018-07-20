Одиночная акция у ворот ИК

«Нет пыткам!» — с таким плакатом к ярославской колонии № 1 вышла сегодня координатор штаба Алексея Навального в Ярославле Елена Лекиашвили.

— Услышала новость, у меня не хватило нервов посмотреть видео, — говорит Елена Лекиашвили. — Испытала страшное возмущение, что на территории города происходят такие вещи. Я не думаю, что это связано с тем, что они участвовали в митингах (про тех заключенных, кто проходил по «болотному» делу. — Прим.ред.). Просто ты попадаешь в это место, и здесь может произойти что угодно. Такого не должно происходить в нашем городе. И вообще нигде. Я думаю, что всем журналистам надо от себя опубликовать общее обращение, чтобы это расследование было публичным.

С плактом также пришла ярославская журналистка Марина Седнева.

Чудовищное видео появилось сегодня на сайте «Новой газеты». На кадрах видно, как несколько человек в форме избивают голого заключённого, мужчина кричит от боли.

Что сейчас происходит у колонии и с чего началась эта дикая история, читайте в нашей хронике.