К качеству претензий нет, а вот к ценам...

Ярославское отделение ОНФ выехало с проверкой на заправки в области — поехали в Рыбинск. Проверяли цены и качество топлива. И если к последнему претензий нет, то по ценам появились вопросы.

— Мы уже провели объезд 40 заправок по всей области. Самый дорогой бензин обнаружили в Некоузе. Он выше средних расценок сразу на 6 рублей, поэтому жители ездят заправляться в соседний Мышкин. Дорогие заправки есть и в Ярославле. В Рыбинске особых расхождений по ценам нет, но на нашу горячую линию поступили жалобы горожан на качество обслуживания на местных АЗС. В частности, люди указывают на нехватку заправщиков и связанные с этим неудобства и очереди, — сказал руководитель регионального исполкома ОНФ в Ярославской области Игорь Ямщиков.

В Рыбинске, увидели проверяющие, на некоторых заправках 1 человек обслуживает 8 колонок, самостоятельно залить нужное количество литров водители без походов к кассе и обратно не могут. На заправке очереди и заторы.

Что ещё подорожает в Ярославле вслед за повышением цен на бензин.



И всё же больше волнует стоимость бензина. Проверяющие даже думают обратиться в антимонопольную службу.

Ситуация с повышением цен на бензин дошла до такой точки кипения, что люди уже выходят на митинги.