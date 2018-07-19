Теперь мужчине сидеть в колонии строгого режима

Дзержинский районный суд вынес приговор 29-летнему местному жителю, которого обвиняли в нападениях на женщин.

К 29 годам у мужчины уже была судимость за такие нападения. С 2009 года он сидел за шесть разбоев и пять изнасилований. И только вышел в этом году, как снова взялся за старое.

— Спустя месяц после освобождения, в конце апреля, у одного из домов по улице Елены Колесовой он напал на женщину. Толкал её, угрожал ножом, потребовал деньги. Испугавшись, женщина отдала ему чуть более 1000 рублей, — рассказали в прокуратуре Дзержинского района.

Позже выяснилось, что мужчина только так и «зарабатывал» в Брагино: в мае отобрал у женщины 1500 рублей у одного из домов по улице Труфанова.

На суде нападавший всю вину признал. Но рецидив стал отягчающим обстоятельством. И суд назначил мужчине шесть лет колонии строгого режима.