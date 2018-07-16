В Ярославле продают дом за 137 миллионов: гуляем по роскошным золотым комнатам
В таком доме на генеральную уборку надо ,пожалуй не выходные, а целый отпуск закладывать! В Ярославле на продажу выставили целый дворец. По городским меркам, так почти многоэтажку – в доме четыре этажа, как в старых хрущёвках. В пристройке – три. Ноги собьешь, пока обойдешь: общая площадь – почти квадратный километр.
В описании сказано, что дом – в классическом стиле.
- Все составляющие стиля мебель, аксессуары, элементы текстиля, используемые при создании классического стиля, оригинальные и выразительные, - сказано на сайте объявлений о недвижимости «Циан».
Всё, говорят, натуральное, в позолоте, бронзе, серебре и с венецианской штукатуркой.
Все это богатство охраняет 28 камер видеонаблюдения.
Давайте посмотрим дом стоимостью с 68 «однушек».