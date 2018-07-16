Гостиная

В таком доме на генеральную уборку надо ,пожалуй не выходные, а целый отпуск закладывать! В Ярославле на продажу выставили целый дворец. По городским меркам, так почти многоэтажку – в доме четыре этажа, как в старых хрущёвках. В пристройке – три. Ноги собьешь, пока обойдешь: общая площадь – почти квадратный километр.



В описании сказано, что дом – в классическом стиле.



- Все составляющие стиля мебель, аксессуары, элементы текстиля, используемые при создании классического стиля, оригинальные и выразительные, - сказано на сайте объявлений о недвижимости «Циан».



Всё, говорят, натуральное, в позолоте, бронзе, серебре и с венецианской штукатуркой.



Все это богатство охраняет 28 камер видеонаблюдения.



Давайте посмотрим дом стоимостью с 68 «однушек».



В доме есть отдельная квартира для персонала, кухня, спальная и санузел, душевая, прачечная, котельная, кладовая, погреб, финская сауна, турецкая баня хамам, комната отдыха, тренажерный зал, гараж на две машины, выход на улицу.





Кухня соединена с гостиной

На кухне на удивление всё очень скромно

Красный диван в классическом интерьере

Есть еще бильярдная, массажная