Гостиная
Гостиная

В таком доме на генеральную уборку надо ,пожалуй не выходные, а целый отпуск закладывать! В Ярославле на продажу выставили целый дворец. По городским меркам, так почти многоэтажку – в доме четыре этажа, как в старых хрущёвках. В пристройке – три. Ноги собьешь, пока обойдешь: общая площадь – почти квадратный километр.

В описании сказано, что дом – в классическом стиле.

- Все составляющие стиля мебель, аксессуары, элементы текстиля, используемые при создании классического стиля, оригинальные и выразительные, - сказано на сайте объявлений о недвижимости «Циан».

Всё, говорят, натуральное, в позолоте, бронзе, серебре и с венецианской штукатуркой.

Все это богатство охраняет 28 камер видеонаблюдения.

Давайте посмотрим дом стоимостью с 68 «однушек».

В доме есть отдельная квартира для персонала, кухня, спальная и санузел, душевая, прачечная, котельная, кладовая, погреб, финская сауна, турецкая баня хамам, комната отдыха, тренажерный зал, гараж на две машины, выход на улицу.
В доме есть отдельная квартира для персонала, кухня, спальная и санузел, душевая, прачечная, котельная, кладовая, погреб, финская сауна, турецкая баня хамам, комната отдыха, тренажерный зал, гараж на две машины, выход на улицу.

Кухня соединена с гостиной
Кухня соединена с гостиной
На кухне на удивление всё очень скромно
На кухне на удивление всё очень скромно
Красный диван в классическом интерьере
Красный диван в классическом интерьере
Есть еще бильярдная, массажная
Есть еще бильярдная, массажная
И всё сияет
И всё сияет