Мечтали съездить на Дальний Восток, но всё как-то не выпадало случая? Вот он! Ярославцев зовут на экстремальное шоу «Аркуда», участники которого две недели проведут в тайге. В дикой и необузданной природе среди хвойных лесов, быстрых рек и экстремальных условий.

Участники первого сезона во время привала

— Мы отберём 14 участников, юношей и девушек, которым предстоит столкнуться со всеми опасностями дикой природы и практически голыми руками добывать себе пищу и всё необходимое, чтобы выжить, — воодушевлённо рассказывает организатор проекта Алексей Абрамов. — Участники будут разбиты на две команды, каждая из которых будет идти к достопримечательности Дальнего Востока, например, к Ленским столбам. Им предстоит выполнять квесты, добывать огонь и воду, переправляться через реки. Каждый день из команд будут выбывать по одному участнику.

Условия, в которых придётся оказаться участникам

Конечно, людей не бросят в тайгу неподготовленными. В проекте участвуют специалисты МЧС, национальный инструктор России по туризму и профессиональная съёмочная группа. Каждый вечер они будут разбирать с участниками ошибки в их походе. В финале останутся только два самых стойких участника, которым придётся преодолеть максимально трудное задание. Например, в первом сезоне этим смельчакам пришлось идти босиком по снегу, залезать в гору за средством для розжига, нырнуть в прорубь. За все свои страдания они выиграли путёвки в Таиланд.

Приз в этом году обещают даже интереснее, но пока его держат в секрете. Чтобы стать участником, нужно записать в любом формате минутное видео, на котором вы расскажете о себе, почему хотите на проект, и почему вас стоит туда взять. Отправить его нужно до 11 августа на почту организатора . И быть готовым в случае отбора приехать на пункт сбора участников в Комсомольск-на-Амуре в Хабаровский край 26 августа.

Иногда шоу приезжают в Ярославль. Правда, после такого визита «Орла и Решки» ярославцы обиделись на ведущих.