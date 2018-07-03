«Газель» не пропустила велосипедиста
«Газель» не пропустила велосипедиста

В Рыбинске велосипедист на полном ходу влетел в «Газель». Авария произошла 2 июля на улице Советской, 1.

Водитель «Газели» не уступил дорогу велосипедисту, который, прилично разогнавшись, ехал прямо.

— В ДТП пострадал велосипедист. Ему потребовалась помощь врачей, — рассказали в управлении МЧС по Ярославской области

В аварии пострадал велосипедист