В Рыбинске велосипедист на полном ходу влетел в «Газель»
3 июля 2018 15:34
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В Рыбинске велосипедист на полном ходу влетел в «Газель». Авария произошла 2 июля на улице Советской, 1.
Водитель «Газели» не уступил дорогу велосипедисту, который, прилично разогнавшись, ехал прямо.
— В ДТП пострадал велосипедист. Ему потребовалась помощь врачей, — рассказали в управлении МЧС по Ярославской области
Фото: Ател
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