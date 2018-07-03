Преступники скрылись, но полицейские ищут их по всему городу

Вчера в Ярославле произошло дерзкое ограбление. Из автосалона на проспекте Фрунзе средь бела дня похитили шесть миллионов рублей.



— В салон пришёл человек в форме инкассатора, взял заранее заготовленную для сдачи в банк сумму и спокойно ушёл, — рассказал источник 76.ru. — Сотрудники фирмы даже не сразу догадались, что их ограбили.



Известно, что сейчас сотрудники правоохранительных органов разыскивают грабителей. Скорее всего, преступник работал не один. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.



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