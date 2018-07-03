Для рисковых: в Рыбинске после ливня по дороге потекла река глубиной полметра
3 июля 2018 06:48
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Не каждый рискнет сунуться под такой мост. Но рыбинские водители не из пугливых. А что делать — вчерашний ливень затопил все дороги. Но чтобы так!
Под железнодорожным мостом в Рыбинске разлилась целая река глубиной в полметра, если судить по утопавшим в ней колесам.
— И не жалко машин. Как детишки, всё в лужу лезут, — обсуждают в группе «Авто новости Рыбинск».
Стихия бушевала вчера весь день. Как ливень почудил в Ярославской области, смотрите в нашей трансляции.
Фото: Авто Новости Рыбинск/Vk.com
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