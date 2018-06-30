Теперь на Перекоп можно будет ездитьна транспорте через новый мост

Власти рассказали, что с 1 июля транспорт в Ярославле будет ходить по новой схеме. Изменения маршрутов коснутся двух автобусов, которые поедут по новому мосту через Которосль, расположенный в районе Комсомольской площади.



- Просим планировать свои поездки с учетом этих изменений, - обратились к людям чиновники мэрии Ярославля.



По новому мосту поедут автобусы №3 улица Гудованцева – Шинный завод) и №17 (посёлок Ивняки – вокзал Ярославль-Главный).



По всей видимости, здесь поедут и маршрутки № 85к и №85д. Но пока власти эту информацию не подтверждают, и не опровергают.



Новый мост через Которосль открыли сегодня. Сначала чиновники устроили помпезный праздник в честь этого, а потом общественники нашли серьёзные недочёты – они выявили, что объект сдали недоделанным.

