Эвакуировали почти тысячу людей

В МЧС рассказали, что произошло бы в «Ауре», если бы не сработала противопожарная система и огонь не потушили очень быстро.

— Линейная скорость распространения пожара в зданиях данной категории такая, что уже через 5 минут площадь пожара составит 113 квадратных метров, — рассказали в Главном управлении МЧС России по Ярославской области. — Через 10 минут площадь пожара увеличится до 452 метров и выйдет частично на территорию ресторанов фуд-корта. При наихудшем сценарии развития пожара в результате воздействия опасных факторов пожара на человека, таких как потеря видимости, тепловое воздействие, выделение токсичных веществ, на 3-й минуте видимость будет ограничена до 20 метров, на 6-й — видимость составит не более 8 метров, на 14-й минуте от начала пожара самостоятельная эвакуация людей становится невозможна без участия пожарных подразделений. Таким образом, в зоне кинотеатров может оказаться до 70 человек, заблокированных опасными факторами пожара.

Напомним, что пожар в торговом центре начался около 8 часов. В подсобном помещении на 3-м этаже загорелся кулер с водой. Огонь удалось потушить до приезда спасателей. Из торгового центра эвакуировали 951 человека.

Сейчас пожарные проверяют, почему произошёл пожар, во время проверки дадут и оценку действиям персонала при эвакуации людей.

— Мы прошли на грани катастрофы, как в Кемерово. У нас был сценарий «Зимней вишни» даже по месту возгорания, — рассказал глава регионального МЧС Олег Бочаров.

Руководство «Ауры» с ним не согласно. Говорят, что пожар за 20 секунд потушила охрана торгового центра.



Огонь загорелся в подсобном помещении ларька по продаже мороженого на третьем этаже фуд-корта

Через 5 минут после пожара дым распространится по всей площади зоны отдыха и фойе киноцентра