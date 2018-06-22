Вечером 21 июня в кинотеатре «Киномакс» торгового центра «Аура» в Ярославле запахло гарью. В здании огромного центра сработал код 1000, согласно которому сотрудники должны осмотреть помещения на предмет ЧП. Код прозвучал трижды, посетителей кинотеатра вывели.

Эвакуированные посетители ждали на улице, чтобы продолжить шопинг

Как оказалось позже, загорелась проводка кулера в отделе с мороженым. В здании начали полную эвакуацию. В администрации торгового центра рассказали, как справлялись с ЧП.

— Возгорание было ликвидировано в течение 20 секунд силами службы охраны торгового центра. Код 1000 был отменен, — пояснил Владислав Беглов, операционный руководитель ТРЦ «Аура». — Все системы пожарной безопасности находились в исправном состоянии и сработали в штатном режиме, согласно пожарному алгоритму. При приезде пожарного расчета место инцидента было дополнительно проверено. В целях обеспечения безопасности была проведена эвакуация всех посетителей и персонала из торгового центра.

В 19:30 торговый центр уже возобновил свою работу в обычном режиме. Как уточнили в администрации, около тысячи человек покинули здание за 6 минут 21 секунду.