Потушили за 20 секунд: администрация «Ауры» рассказала о ЧП в кинотеатре
Вечером 21 июня в кинотеатре «Киномакс» торгового центра «Аура» в Ярославле запахло гарью. В здании огромного центра сработал код 1000, согласно которому сотрудники должны осмотреть помещения на предмет ЧП. Код прозвучал трижды, посетителей кинотеатра вывели.
Как оказалось позже, загорелась проводка кулера в отделе с мороженым. В здании начали полную эвакуацию. В администрации торгового центра рассказали, как справлялись с ЧП.
— Возгорание было ликвидировано в течение 20 секунд силами службы охраны торгового центра. Код 1000 был отменен, — пояснил Владислав Беглов, операционный руководитель ТРЦ «Аура». — Все системы пожарной безопасности находились в исправном состоянии и сработали в штатном режиме, согласно пожарному алгоритму. При приезде пожарного расчета место инцидента было дополнительно проверено. В целях обеспечения безопасности была проведена эвакуация всех посетителей и персонала из торгового центра.
В 19:30 торговый центр уже возобновил свою работу в обычном режиме. Как уточнили в администрации, около тысячи человек покинули здание за 6 минут 21 секунду.