Пожар потушили до приезда спасателей

Сообщение о возгорании в крупном торговом центре в центре Ярославля поступило спасателям в 19:50 — сработала пожарная сигнализация.

За пять минут сотрудники МЧС приехали на место.

— Установлено, что причиной срабатывания пожарной тревоги стало возгорание кулера для питьевой воды в подсобном помещении ларька мороженого на третьем этаже торгового центра, — рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС России по Ярославской области.

Пожар до прибытия спасателей быстро потушили охранники, которые находились на третьем этаже «Ауры». Из здания эвакуировали 951 человека. Никто не пострадал, но у спасателей появились вопросы к тому, как проходила эвакуация. Очевидцы рассказывают, что, услышав код тревоги, люди помчались, как стадо, не разбирая дороги.