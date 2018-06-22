Они забавно говорят по-русски и очень много улыбаются. Это студенты из Ирака, Кувейта, Сирии и Судана, которые приехали учить русский язык в Ярославль. Все они впервые в России. Но уже успели составить своё мнение о нашей стране. Чем их удивил наш город, какие русские слова оказались слишком трудными, и как они реагируют, когда их называют террористами — в интервью 76.ru.



Иногда русские думают, что мы террористы

Мустафе 20 лет. Он два года назад приехал в Ярославль из Ирака, чтобы выучить русский язык и поступить в медицинский университет. Выглядит модно — с укладкой на голове, телефоном в руках. Мустафа мечтает стать пластическим хирургом и уехать работать в Дубай. Русский язык ему нужен, потому что в Дубае много русских, с которыми он хочет работать.

Мустафа говорит по-русски уже очень хорошо. Он два года учит язык



— Когда в Ярославле праздновали День города, на улице Кирова нас один мужчина позвал. Спросил, не арабы ли мы? Арабы. Узнав это, сказал, что мы террористы, — рассказывает Мустафа. — Его друг извинился потом за эти его пьяные слова.

Ребятам всего по 20 лет. Они хотят стать докторами

— Что понравилось из русской кухни?

— Вкусные блины ели, когда была Масленица. А ещё борщ и селёдка под шубой.





— Какое слово было сложно выговорить и запомнить?

— «Распространяются». Мы тогда курс по биологии изучали. Я не мог это сказать.

Студенты записывают свои имена



Где ваши мужчины? Везде работают только женщины

Каррару 24. Он приехал из города Насирия, где работал журналистом. А теперь хочет пойти учиться на дизайн и графику, чтобы научиться качественно монтировать видео. В Ярославле он всего два месяца учит русский язык.

Каррар хочет изучать компьютерный дизайн. В родной стране работал журналистом



— Что тебе запомнилось больше всего в Ярославле?

— У вас всюду женщины. В автобусе, магазине, банке. Где ваши мужчины? Они вообще работают? — удивляется Каррар. — А город ваш люблю. И полицию. И люди у вас общительные. Но только те, которые тебя знают.

— Какое слово было самым трудным?

— Такого нет. Мне сложно вообще от того, что у вас много длинных слов.

— Какая русская еда понравилась?

— Я её ещё не пробовал, боюсь. Мне проще «Макдональдс» из Америки или шаурму из Турции есть.

Ваш хлеб я не ем

Алагер приехал в Ярославль из Судана. Ему 27 лет, и он уже 5 месяцев учит язык, чтобы поступить в технический университет.

Алагер изучал машиностроение в Судане. Хочет работать в России

— Сложно было первые два месяца, а сейчас я уже умею читать, — рассказывает Алагер.

— Что понравилось из русской кухни?

— Мне понравился борщ, который мне готовил русский друг. А вот хлеб ваш не ем, пеку свой по-судански.

— Как тебе русские девушки?

— Они красивые, и у них разный характер. Сложный характер. Здесь девушки более свободны.

— Какое слово было самым трудным?

— Достопримечательности.





Хлеб с мясом внутри в воду кидают — это вкусно

Абдаллаху 32 года. Он прилетел из Кувейта с большими планами — собирается стать бизнесменом в России. Мечтает открыть или магазин одежды, или ресторан. В Ярославле он живёт уже полгода.



Абдалаху очень понравилась русская кухня

— Мне не понравились снег и сильный ветер зимой. А в солнечные дни у вас слишком жарко и душно, — говорит Абдалах. — Ещё у меня аллергия на пух с деревьев.

— Какая еда тебе понравилась?

— Мне нравится всё! — хлопает себя по животу и смеётся. — Я ел окрошку — вкусно. А ещё хлеб и внутри мясо, в горячую воду кидают.



— Пельмени?

— Да! И каша понравилась.



— Какое слово было самым сложным?

— «Чувствовать» и «участвовать». А ещё «отец» и «птица» путаю.





Волга — это нечто!



Две сестры Сара и Хале приехали из Багдада. Саре 27, а Хале 20. Они учат русский язык, чтобы потом выучиться на врачей. Хале мечтает стать нейрохирургом в Ираке.

Сёстры Хале и Сара

— Ваша Волга — это так красиво! И церковь понравилась, — делится Хале. — На входе в музей мы познакомились с женщинами из Санкт-Петербурга, теперь хочу и туда.

— Как вам наша погода?

— Мы приехали зимой, в апреле. Было холодно, — говорит Сара. А потом смеётся над собой, узнав, что апрель — это не зима.

Девушки очень общительные и современные. Обе с «Айфонами»

— У нас лето длится восемь месяцев, а весна и осень — всего по одному. Но у вас тоже очень жарко, когда выходит солнце.



— Хотелось ли вам снять хиджаб? Ведь девушки в Ярославле вокруг ходят раздетые.

— Нет, я люблю хиджаб, хоть он и на ветру летает — так было, когда мы были на звоннице в монастыре — говорит Хале. — А девушки у вас красивые. Парни — нет. Немодные.

